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Фигуристка Акатьева о титуле чемпионки России: огромная честь для меня

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свою победу на чемпионате России — 2023. Она выиграла титул, обойдя Камилу Валиеву, которая стала чемпионкой страны в прошлом сезоне.

Акатьева за свой прокат набрала 249,74 балла.

«Первая реакция — огромная счастье и радость, потому что для меня огромная честь быть победителем такого турнира.

Семья очень поддерживает всегда. Много звонков и сообщений мне поступило, очень за меня обрадовались — спасибо им большое за поддержку», — заявила Акатьева в передаче «Доброе утро» на Первом канале.

Фигуристка — обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при: золото этапа в России 2021 года и золото этапа в Польше 2021 года. Двукратная победительница первенства России (2021, 2022) и серебряная медалистка первенства России (2020) среди юниоров

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала открытием года в России Петра Гуменника, который занял второе место на чемпионате России, набрав одинаковое количество баллов с победителем турнира Евгением Семененко.

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