Тренер по лыжным гонкам Крамер о россиянах: они хотят сражаться только на соревнованиях

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, который ныне тренирует Италию, Маркус Крамер считает, что в Европе сложилось неправильное представление о российских спортсменах.

«Я думаю, что у многих в Скандинавии и Центральной Европе неправильное представление о спортсменах из России.

Они знают, что происходит, они знают, почему они не могут соревноваться. Они хотят мира во всем мире. Они хотят сражаться только на соревнованиях», — передает слова Крамера Dagbladet.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион назвал свои слова о возвращении российских лыжников ошибкой.