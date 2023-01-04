Пономарев считает, что Дзюбе нужно ехать в Турцию: в России ему нечего глаза мозолить

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев ответил на вопрос, нужно ли нападающему Артему Дзюбе возвращаться в турецкий чемпионат. На днях стало известно об интересе к россиянину со стороны «Сивасспора». Ему был предложен контракт на 1,5 года.

«Да, конечно. Здесь ему нечего глаза мозолить. Потому что здесь, честно говоря, его никто не возьмет. Все его знают прекрасно, то, что он из себя представляет. А в Турции он не очень известный футболист. Раз его берут, то, конечно, надо идти туда.

Пусть поиграет в свое удовольствие, если сможет. Так что все это нормальное явление. Раз такая возможность есть, значит, надо идти», — передает слова Пономарева Spоrt24.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее агент Дмитрий Селюк попросил Дзюбу не торопиться с отъездом в Турцию.