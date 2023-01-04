Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Матч ТВ»: Дзюба получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российский нападающий Артем Дзюба, который в этот момент находится без клубной прописки, получил предложения от клубов из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает «Матч ТВ».

При этом, по информации источника, на сегодняшний момент форвард не готов всерьез рассматривать эти предложения, поскольку хочет играть в более сильной лиге.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее сообщалось, что президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз резко прокомментировал информацию, согласно которой турецкий клуб заинтересован в подписании контракта с Дзюбой.

3 января появилась информация, что «Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с российским нападающим. Предложение «Сивасспора» рассчитано на 1,5 года. Команда идет на 17-м месте. На данный момент Дзюба не дал согласия на переход, при этом с будущим клубом он планирует определиться в январе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть