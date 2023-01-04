Агуэро о победе на ЧМ: я много пил, а Месси разозлился и сказал мне прекратить

Бывший аргентинский нападающий Серхио Агуэро рассказал, как отмечал победу национальной команды в финале чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

«Я много пил, но ничего не ел. Мы стали чемпионами мира. Если со мной чему-то суждено было случиться, то пускай это произошло бы там.

Лео разозлился и сказал мне «прекрати». Но как остановиться? Мы чемпионы мира, мы так счастливы...», — сказал Агуэро во время своего прямого эфира в соцсетях.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира. Для него этот ЧМ стал пятым и последним в карьере.

Ранее Алексис Макалистер рассказал, что игроки национальной команды просили Месси не уходить из сборной и сыграть на чемпионате мира в 2026 году.