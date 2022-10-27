Вратарь «Айлендерс» Сорокин вошел в топ-5 по шатаутам до 80-й игры в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вошел в топ-5 по шатаутам до 80-й игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за последние 55 лет.

Голкипер делит пятое место с четырьмя голкиперами, которые до своей 80 игры сделали 11 шатаутов. Лидером по этому показателю является Тони Эспозито (17), второе место занимают Гленн Реш и Мартин Джонс (12).

Напомним, в ночь на 27 октября «Айлендерс» одолел в матче регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0).

Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2021 года. Также он выступал за новокузнецкий «Металлург» и московский ЦСКА.

Ранее инсайдер Пьер Лебрюн высказался о перспективах проведения Кубка мира — 2024. По его словам, турнир могут перенести из-за вопроса участия сборной России.

«Все еще есть вопросы с IIHF, которые не были решены. Разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе связаны с одним вопросом: что делать с Россией? Другие страны не хотят, чтобы Россия участвовала в этом турнире из-за спецоперации. Это действительно сложный вопрос для НХЛ», — сказал Лебрюн.