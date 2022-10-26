Роналду отказался сотрудничать с прокуратурой Турина в рамках дела о мошенничестве в «Ювентусе»

Португальский нападающий Криштиану Роналду отказался раскрыть зарплату в туринском «Ювентусе» по требованию прокурора. Об этом сообщает La Stampa.

По данным источника, прокурор Турина в рамках расследования о финансовых нарушениях в «Ювентусе» попросил 37-летнего футболиста раскрыть размер зарплаты, которую он получал в итальянской команде.

Португалец, который на данный момент выступает за «Манчестер Юнайтед», отказался это сделать и не стал общаться с прокуратурой.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед, а также еще четыре человека находятся под следствием. Они подозреваются в создании ложной финансовой отчетности на сумму 50 млн евро.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провел за итальянский клуб 134 матча, в которых забил 101 мяч и сделал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся к тренировкам с основой «Манчестер Юнайтед» после отстранения.