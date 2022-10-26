Захарян мог перейти в один из клубов чемпионата Испании

Комментатор Генич рассказал о конкретном варианте из Испании, который был у Захаряна

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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о шансах полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна уехать в европейский клуб.

Напомним, летом появилась информация, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего Захаряна. Его планировалось приобрести за €15 млн. Однако стороны не смогли уладить детали до окончания трансферного окна.

«Челси ищет варианты. Однако сомневаюсь, что этот трансфер состоится зимой. Не думаю, что у «Челси» сейчас есть острая необходимость в Захаряне. Предполагаю, что его могут забронировать и оставить до конца сезона в «Динамо».

Знаю, какие клубы еще интересовались Арсеном, но говорить не буду. Из каких стран? Был конкретный вариант из Испании. Не топ-клуб, но команда играет в еврокубках.

Почему не сложилось? Мне кажется, в Испании могут быть репутационные моменты с тем, чтобы брать российского игрока. Возможно, сторона, которая хотела его пригласить, взвесив все за и против, приняла решение отказаться», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Захарян провел 13 матчей за бело-голубых, в которых отличился двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что журналист Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал, что за Арсеном Захаряном следят топ-клубы Серии А.

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