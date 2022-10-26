Глава Федерации лыжных гонок Вяльбе раскритиковала позицию МОК по участию транс-персон в соревнованиях

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу допуска к участию транс-персон в соревнованиях спортсменов.

«Теперь же появляются новые лозунги. Не потому, что «мы вместе» — значит мы объединены, а потому что «мы вместе» — там ЛГБТ, еще какие-то…

Теперь непонятно кто, женщины – мужчины, мужчины – женщины, все смешалось. Сумасшествие, оно уже последние два года.

Не знаю, на каком основании Международный олимпийский комитет внес поправки в свою хартию по поводу этих нетрадиционных ориентаций людей. Я как мать троих детей и бабушка двоих внуков этого никогда не пойму. И не хочу это понимать.

Мне не нужно это навязывать и говорить, что я должна быть к этим людям толерантна. Если вы хотите быть к ним толерантны, сделайте для них отдельно Олимпиаду, и пусть они между собой соревнуются. Поверьте, у них даже зрители будут», — приводит слова Вяльбе kp.ru.

Самый известный пример трансгендерной женщины в женских соревнованиях — тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая приняла участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Приехать на Игры ей позволило изменение правил отбора на соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) установил, что для участников женских соревнований уровень мужского гормона тестостерона должен быть ниже 10 наномоль на литр сыворотки крови в течение года перед соревнованиями.

Интересно, что Хаббард соревновалась наравне с цис-женщинами с 2017 года, когда на Открытом чемпионате Австралии заняла первое место в категории свыше 90 килограммов. В том же 2017 году она выиграла серебряную медаль чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что завоевавший золотую медаль Олимпийских игр в составе женской сборной австралийский регбист Эллия Грин объявил себя трансгендерным мужчиной.

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