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Российские военные поразили две ракетные установки ВСУ в Полтавской области

МО: силы РФ «Искандерами» поразили дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ под Полтавой

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Виталий Невар/РИА Новости

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 61 беспилотный летательный аппарат и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS.

Кроме того, российские военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы, а также по пункту дислокации наемников, местам подготовки безэкипажных катеров.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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