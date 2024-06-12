Российские военные поразили две ракетные установки ВСУ в Полтавской области

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразили дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 61 беспилотный летательный аппарат и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS.

Кроме того, российские военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы, а также по пункту дислокации наемников, местам подготовки безэкипажных катеров.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.