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Женщины лучше мужчин переносят пребывание в космосе, выяснили ученые

NatComms: женский организм быстрее мужского адаптируется к космическому стрессу

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Bill Ingalls/NASA/Reuters

Международная группа ученых под руководством специалистов Медицинского колледжа Вейл Корнельского университета изучила воздействие космических нагрузок на организмы мужчин и женщин. Результаты показали, что женщины могут быть лучше приспособлены к стрессам внеземных миссий. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда проанализировала показатели здоровья двух мужчин и двух женщин, побывавших в космосе в качестве туристов в рамках миссии SpaceX Inspiration4 в 2021 году. Затем данные сравнили с показателями 64 профессиональных астронавтов.

Исследование показало, что активность генов у мужчин нарушается сильнее, чем у женщин, а возвращение к норме занимает больше времени после окончания полета. Одним из затронутых белков был фибриноген, который имеет решающее значение для свертывания крови.

«Совокупные данные указывают, что регуляторный и иммунный ответ генов на пребывание в космосе оказался сильнее у мужчин», — говорится в докладе.

По словам профессора Кристофера Мэйсона, способность переносить изменения в физиологии и динамике жидкости у женщин может оказаться полезной для регулирования стресса при космическом полете. Эти же механизмы действуют при беременности.

Ученые уточнили, что результаты носят предварительный характер. Но если тенденция подтвердится, она может стать важным фактором для программ реабилитации космических экипажей и отбора людей для будущих миссий на Луну и за ее пределы.

Ранее исследователи выяснили, что люди пока что не смогут пережить путешествие на Марс из-за отказа почек под действием космической радиации и микрогравитации.

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