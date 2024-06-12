МИД Абхазии прокомментировал заявление гендиректора сети ресторанов «Вкусно и точка»

Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление генерального директора сети ресторанов «Вкусно и точка» Олега Пароева о том, что Абхазия на международной арене считается территорией Грузии. Комментарий МИД размещен на официальном сайте ведомства.

«Возможные коммерческие и правовые ограничения вышеуказанной компании, связанные с ведением деятельности в зарубежных государствах, не являются основанием и оправданием для высказывания некорректных и неосторожных заявлений в адрес стратегического партнера РФ», — сказано в сообщении.

9 июня Пароев заявил, что рестораны сети «Вкусно — и точка» не появятся в Абхазии, компания передумала выходить на рынок страны. Он сказал, что Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и они бы не хотели создавать конфликт.

6 июня Пароев сказал, что «Вкусно — и точка» пока не планирует открывать рестораны в новых регионах из-за проблем с безопасностью.

Ранее в Госдуме рассказали о заинтересованности в восстановлении дипотношений с Грузией.