США упрекнули Турцию в помехах помощи Украине

Посол США в Турции Джефф Флейк упрекнул турецкие власти из-за их позиции по Конвенции Монтре, препятствующей помощи НАТО Украине по морю. Об этом сообщает CNN Turk.

«Турция, применяя Конвенцию Монтре, очень помогла, но ... она препятствует союзникам в решении вопросов снабжения Украины», — отметил Флейк.

По Конвенции Монтре Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы и может не допускать туда военные суда. На основе 19-й статьи Конвенции после начала СВО Турция закрыла проливы для прохода военных кораблей стран-участниц конфликта и неприбрежных стран.

До этого бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен говорил, что республика будет участвовать в конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, но это вовсе не означает, что Анкара выступает против России и присоединится к каким-либо вариантам, означающим притеснение Москвы.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.