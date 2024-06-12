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В Минэкономразвития рассказали о планах на отмену виз с шестью странами

Решетников: Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

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Shutterstock

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» в Москве заявил, что Россия планирует отменить визы с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает«Интерфакс».

«Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз», — сказал он.

Решетников пояснил, что речь идет о Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Омане, Малайзии, Мьянме. Он добавил, что ряд соглашений планируется подписать до конца этого года.

Министр отметил, что благодаря безвизовым обменам и запущенной в августе прошлого года электронной визе Россию посетили 400 тыс. туристов.

До этого стало известно, что Таиланд предложил государствам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгенской зоны в регионе. По данным Bloomberg, в течение последних месяцев премьер-министр Таиланда Сретта Тависин говорил о такой инициативе в разговорах с коллегами из Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии и Мьянмы. Собеседники главы тайского кабмина позитивно отреагировали на его предложение.

Ранее стало известно, что Россия начала переговоры с Зимбабве по введению безвизового режима.

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