Рэпер T-Killah рассказал о состоянии автора «Дневника хача» после видео с шарами

Рэпер T-Killah сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогер Амиран Сардаров в порядке после публикации видео, как надувает шары и плачет.

T-Killah отметил, что поговорил с Сардаровым сразу, как только тот разместил ролик. По словам артиста, с блогером «все ок».

«У каждого бывают трудные периоды, главное, как ты из них выкарабкиваешься», — заявил исполнитель.

12 июня Амиран Сардаров опубликовал ролик, где на протяжении 50 минут надувает шары. В видео автор YouTube-блога «Дневник хача» долгое время надувает шары, а затем плачет. Публикация была подписана: «Я люблю тебя…» На данный момент ролик удален.

В феврале 2022 года Сардаров развелся с внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой. Они находились в браке с апреля 2021 года.

На шоу «Вписка» Сардаров назвал причиной развода разницу в возрасте. Мариам младше Амирана примерно на 13 лет. Он пожелал девушке стать «немного помудрее и поосознанней».

В апреле 2022-го Тилляева рассказала, что развелась с блогером из-за эмоционального и физического абьюза. Сам Сардаров заявил, что для него обвинения стали сюрпризом.

Ранее Татьяна Буланова заявила, что упрекает себя из-за измены в браке.