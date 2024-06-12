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Премьер Греции высказался о поставках военных истребителей Украине

Премьер Греции Мицотакис заявил, что Афины не поставляют Киеву истребители

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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не планируют поставлять истребители Киеву. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Он отметил, что Греция не предпринимает шагов, которые могут ослабить оборону страны. Он подчеркнул, что Греция поддерживает поставки военной помощи Украине, однако речь не идет о поставках истребителей.

До этого французские СМИ сообщили, что Франция сможет отправить на Украину не более шести истребителей Mirage 2000-5. По информации журналистов, в распоряжении французских войск имеется всего 26 единиц такого вида техники. Один эскадрон состоит из 20 воздушных судов, поэтому, если Париж хочет сохранить хотя бы его, он не сможет передать Киеву более шести машин. Как отметили обозреватели, Париж может попытаться найти Mirage 2000-5 в других странах. В данный момент подобные истребители имеются у Греции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара.

Ранее Макрон анонсировал отправку на поле боя истребителей Mirage 2000-5.

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Операция на Украине
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