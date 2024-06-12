Левандовски пропустит первую игру на Евро-2024

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит стартовый матч сборной Польши на чемпионате Европы 2024 года против национальной команды Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба польской сборной в Twitter.

Игра пройдет 16 июня. Ожидается, что форвард, получивший травму в товарищеской игре против Турции, сумеет восстановиться ко второй игре группового этапа.

Левандовски перешел в «Барселону» в 2022 году. До этого польский нападающий на протяжении восьми лет защищал цвета мюнхенской «Баварии». С 2010 по 2014 год форвард выступал за дортмундскую «Боруссию».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 35 матчей, записав на свой счет 19 забитых мячей и восемь результативных передач. Также он принял участие в девяти играх Лиги чемпионов. Нападающий сумел отличиться трижды.

Чемпионат Европы 2024 года стартует в Мюнхене 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финальной игре Евро-2020 итальянцы на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в серии пенальти переиграли национальную команду Англии.

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев может перейти из «Зенита» в «Спартак» в рамках сделки по Александру Соболеву.