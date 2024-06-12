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Появилось видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ

Военкор Руденко показал видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ в Миргороде

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанес удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. Видео удара в своем Telegram-канале опубликовал военкор Андрей Руденко.

По его словам, ОТРК «Искандер» поразил нескольких истребителей СУ-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующихся на аэродроме Миргород.

По результатам радиоперехвата было установлено: один истребитель восстановлению не подлежит, еще два истребителя «будут долго восстанавливать».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные дарили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.

10 июня российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Военный аэродром и другие объекты были поражены в ночь на 1 июня в районе города Стрый Львовской области Украины.

Ранее российские войска сбили четыре украинских военных самолета.

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Операция на Украине
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