Губерниев предложил сделать Медведеву ведущей «Ледникового периода»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Губерниев предложил сделал фигуристку Евгению Медведеву ведущей «Ледникового периода», передает Sport24.

«Я предлагаю Медведеву взять ведущей — соведущей. Она с точки зрения ремесла подготовлена очень неплохо. Даже даст разные мастер-классы Щербаковой и особенно Загитовой», — сказал Губерниев.

Напомним, Даня Милохин, который выступал в паре с Медведевой в «Ледниковом периоде», покинул проект. После этого Медведева также решила уйти из шоу. Медведева и Милохин катались вместе и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

Ранее российский фигурист, продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух отметил, что накануне своего ухода из шоу Даня Милохин провел тренировку в хорошем настроении, поэтому его решение стало шоком.

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