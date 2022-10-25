Губерниев предложил сделать Медведеву ведущей «Ледникового периода»

Журналист Дмитрий Губерниев предложил сделал фигуристку Евгению Медведеву ведущей «Ледникового периода», передает Sport24.

«Я предлагаю Медведеву взять ведущей — соведущей. Она с точки зрения ремесла подготовлена очень неплохо. Даже даст разные мастер-классы Щербаковой и особенно Загитовой», — сказал Губерниев.

Напомним, Даня Милохин, который выступал в паре с Медведевой в «Ледниковом периоде», покинул проект. После этого Медведева также решила уйти из шоу. Медведева и Милохин катались вместе и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

Ранее российский фигурист, продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух отметил, что накануне своего ухода из шоу Даня Милохин провел тренировку в хорошем настроении, поэтому его решение стало шоком.