Фигурист Энберт назвал неожиданным уход Милохина из «Ледникового периода»

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Александр Энберт, выступающий в «Ледниковом периоде» в паре с Региной Тодоренко, отреагировал на новость о том, что Даня Милохин покинул проект.

«Это неожиданно. Я с Даней не виделся после последних наших прокатов. Мы не говорили об этом. О решении Милохина узнал из соцсетей.

С кем будет выступать Медведева? Я не знаю. Сегодня у нас был генеральный прогон, завтра будет съемка. Мы с Региной заняты своими номерами. Не успеваем следить за другими», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Медведева и Милохин также катались вместе в прошлом сезоне проекта. Пара заняла третье место, а также завоевала приз зрительских симпатий и выиграла 1 млн рублей.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако позже Милохин опроверг слухи об отношениях с Медведевой и заявил, что звезд связывают исключительно дружеские отношения.

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