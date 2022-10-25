Кавазашвили назвал «Зенит» и мадридский «Реал» одинаковыми командами

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил петербургский «Зенит» с мадридским «Реалом» из-за доминирования сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Судя по состоянию нашего футбола на сегодня, «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды, обе доминируют. Чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по футболистам, и по трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга — зачем им это? А у других команд уезжают, им приходиться искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам.

«Зенит» громит и будет громить другие российские клубы, потому что он сильнее! Команда Семака все время будет завоевывать золотые медали, пока нас не вернут в еврокубки», — заявил Кавазашвили «РБ Спорту».

В 14-м туре РПЛ «Зенит» с разгромным счетом обыграл в Санкт-Петербурге «Сочи» — 7:0.

Дубли оформили Иван Сергеев и Малком, еще по голу в ворота соперников отправили Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Для сочинской команды это поражение стало крупнейшим в истории клуба (с лета 2018 года).

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 36 очков и сохранили отрыв в семь баллов от ближайшего преследователя — московского «Спартака». «Сочи» с 20 очками остался на восьмой позиции.

Клуб с берегов Невы побил рекорд по результативности после первых 14 проведенных матчей сезона. Сине-бело-голубые забили 43 мяча и таким образом обновили результат столичного «Спартака», который в 1993 году забил 37 мячей.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет применять к полузащитнику Андрею Мостовому такие же штрафные санкции, как «Манчестер Юнайтед» к Криштиану Роналду.