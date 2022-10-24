КДК РФС рассмотрит эпизод с перепутанной футболкой защитника ЦСКА Гайича в матче с «Оренбургом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между »Оренбургом и ЦСКА, в котором защитник армейского клуба Милан Гайич несколько минут играл в майке с именем другого футболиста клуба — Адольфо Гайча, сообщает «Чемпионат.com».

Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорянц.

«КДК рассмотрит эпизод в матче «Оренбург» — ЦСКА с точки зрения нарушения регламента чемпионата. В начале второго тайма в течение нескольких минут футболист ЦСКА Гайич играл в футболке с номером 21. Какое наказание грозит ЦСКА, озвучим на брифинге после заседания», — заявил он.

Гайич несколько минут во втором тайме провел в футболке не со своим номером и именем, после чего ему на это указал главный арбитр Владислав Безбородов. Сербский защитник был вынужден отправиться на скамейку и переодеться.

Ранее сообщалось, что 23 октября состоялся матч 14-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА. Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, закончилась ничейным результатом — 2:2. В составе хозяйской команды дублем отметился Владимир Сычевой. За ЦСКА забили Федор Чалов и Ренато Гойкович (автогол).

После 14 сыгранных матчей подопечные Владимира Федотова замыкают тройку лучших команд РПЛ, имея в активе 26 очков. «Оренбург» располагается на девятой позиции, набрав 19 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 29 октября. «Оренбург» 28 октября проведет матч с воронежским «Факелом».