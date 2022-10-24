Бестемьянова считает, что Валиева сильно поправилась из-за психологических проблем

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что проблемы с лишним весом российской фигуристки Камилы Валиевой связаны с психологическим состоянием спортсменки.

«Мне кажется, что в данной ситуации тренерский штаб и все окружение Валиевой были заняты прежде всего тем, чтобы привести Камилу в правильное психологическое состояние. Судя по тому, как она выглядит, я не считаю, что она находится в этом состоянии.

Она очень поправилась, а это, на мой взгляд, — последствие плохого психологического состояния. Поэтому сейчас совершенно неважно, что именно она катает. Главное, чтобы она смогла привести себя в форму и прыгать свои четверные прыжки. Иначе она будет проигрывать и Софье Акатьевой, и остальным девочкам, под какую бы музыку ни каталась», — заявила Бестемьянова RT.

Валиева стала победительницей первого этапа серии Гран-при России. По сумме двух прокатов она набрала 244,66 балла. В произвольной программе фигуристка упала во время исполнения четверного тулупа, но смогла опередить Акатьеву, ставшую второй, благодаря отрыву после первого дня соревнований.

21 октября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой — члена команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Фигуристку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске россиянки к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Ранее американский фигурист Эван Бейтс, выступающий в паре с Мэдисон Чок в танцах на льду, высказался по поводу затянувшегося расследования допинг-дела россиянки Камилы Валиевой.