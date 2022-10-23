Тренер «Химок» Гогниев поблагодарил за предложение уйти из команды

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после поражения от «Спартака» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о возможном уходе из подмосковной команды. Его слова передает «Чемпионат».

«Мне пора уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти – значит сдаться. Когда приходишь в команду, сразу понимаешь, что надо будет уйти. Я вижу проблемы в команде, как и руководители. Меня взяли, рассчитывают. Я буду стараться, работать», — сказал Гогниев.

В матче «Спартак» — «Химки» забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Таким образом, после 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять баллов.

30 октября «Спартак» на своем поле встретится с «Торпедо». 29 октября «Химки» в Москве сыграют с «Динамо».

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить европейский топ-клуб после завершения работы в московской команде.