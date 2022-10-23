Гербольдт о победе Валиевой на первом этапе Гран-при России: ее рейтинг дает свои плоды

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о победе Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

«У Валиевой много других положительных качеств, за которые она набирает очки. Честно говоря, я не смотрела прокаты девушек, но наслышана, что Акатьева не докручивала четверные. Я думаю, из-за этого такой исход. Ну и рейтинг, который есть у Валиевой, никуда не делся. Он дает свои положительные плоды», — сказала Гербольдт в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Отметим, что во время произвольной программы Валиева упала при попытке исполнения 4Т. Второй по итогам соревнований стала Софья Акатьева, в сумме набравшая 236,68. Тройку замкнула Анастасия Зинина (200,43).

Акатьева в произвольной программе сделала два четверных и тройной аксель.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, за кого из фигуристок будет переживать и болеть в этом сезон.

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