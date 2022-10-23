Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо не включил Роналду в список лучших футболистов в истории

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Amy Sancetta/AP

Легендарный бразильский футболист Роналдо перечислил игроков, которых считает лучшими в истории. Его слова передает The Guardian.

«Думаю, есть особенная группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Круифф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен и Роналдиньо. Я бы включил себя в этот список. Пусть болельщики говорят, пусть обсуждают это в барах. Но их нельзя ранжировать, нельзя сравнивать разные поколения», — сказал Роналдо.

Отметим, что в список не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в 1994 и 2002 году в составе сборной Бразилии. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Великий форвард известен по выступлению за мадридский «Реал», «Барселону», итальянские «Милан» и «Интер», голландский «ПСВ» и «Коринтианс». В настоящее время бразилец занимает должность президента «Реза Вальядолида». На клубном уровне становился обладателем Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Ранее Роналдо назвал лучшего игрока, с которым ему приходилось играть.

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