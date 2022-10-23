Коста назвал имя единственного бойца, способного победить Махачева

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Christopher Pike/Reuters

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста в своих социальных сетях порассуждал на тему того, кто бы мог победить нового чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Ислама Махачева. Он выложил фотографию Диллона Дэниса, сопроводив соответствующей подписью.

«Единственный человек на земле, который может победить Ислама. Дана Уайт, организуй этот бой», — написал Коста.

Диллон Дэнис выступает на профессиональном уровне начиная с 2018 года под эгидой Bellator. Всего у него три боя в смешанных единоборствах, два из которых завершились его победой.

Напомним, что вчера Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Стоит отметить, что в 2018 году пояс чемпиона UFC в легком весе уже принадлежал россиянину. Тогда обладателем титула стал Хабиб Нурмагомедов. Он в чемпионском бою победил Коннора Макгрегора.

Ранее Ислам Махачев ответил на вопрос о поздравлениях с победой от Путина.

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