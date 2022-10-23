Кадыров поддержал Петра Яна после его поражения на турнире UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих социальных сетях выразил поддержку Петру Яну, после его поражения на турнире UFC-280 в Абу-Даби, назвав его лучшим в своем весе.

«Завершился очередной вечер боев UFC 280 в Абу-Даби. Поздравляю российских бойцов, победивших в поединках. Но, как обычно, не везет с судьями нашему Петру Яну, хотя наш боец показал красивый и тактичный бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе!», — написал Кадыров.

Напомним, что вчера американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее бывший боец UFC Йоэль Ромеро заявил, что решение судей в бою Яна и О.