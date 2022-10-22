Павлюченко заявил, что поддержит решение Карпина вызвать Кокорина в сборную России

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РИ Новости

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что Александр Кокорин еще может быть вызван Валерием Карпиным под знамена сборной России.

«Если Саня Кокорин будет забивать и играть все время — при этом будет полезным своей команде — то почему бы и не вызвать его в сборную России. Если Карпин посчитает, что он может помочь, и решит вызвать, я только двумя руками за! Мне было бы интересно, чтобы он приехал: заодно посмотреть, как он выглядит», — передает слова Павлюченко «Чемпионат».

Россиянин принадлежит итальянской «Фиорентине», куда он перебрался в 2021 году из московского «Спартака». Там он получал мало игровой практики, за два года проведя всего 11 матчей во всех турнирах. Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В летнее трансферное окно Кокорин на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Нападающий уже провел пять матчей в чемпионате страны, в которых сумел дважды отличиться.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что шанс заиграть в сборной России сейчас есть у каждого футболиста, не только у Кокорина.

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