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В «Баварии» заявили, что Роналду не вписывается в философию команды

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Reuters

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал, что клуб отказался от трансфера Криштиану Роналду из-за того, что футболист не вписывается в философию клуба.

«Лично я считаю Криштиану Роналду одним из величайших футболистов, когда-либо живших на планете. Но мы пришли к выводу, что он не вписывается в нашу философию», — передает слова Кана Bayern & Germany в соцсетях.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Стоит отметить, что именно в «Спортинге» игрок начал профессиональную карьеру. Он выступал за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.

Ранее агент Роналду Жорже Мендеш попросил отпустить своего клиента в аренду из «Манчестер Юнайтед».

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Футбол. Чемпионат Англии
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