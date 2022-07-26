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Глава Крымского футбола рассказал, как в УЕФА прокомментировали изображение полуострова на форме Украины

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РИА Новости

Глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал появившееся изображение полуострова на форме сборной Украины технической ошибкой.

«На наш запрос по поводу формы сборной Украины мы не получали никакого ответа, кроме того, что это техническая ошибка. Больше ничего. Мы не можем писать запрос в ФИФА, только в УЕФА, которые потом перенаправляют запрос в ФИФА. Вы же понимаете, что это не ответ. Никаких подробностей в этом ответе нет, чтобы к этому нельзя было прицепиться. Я попросил разъяснения к данному ответу, разъяснений нет», — приводит слова Бородкина РИА «Новости».

Напомним, что КФС обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за изображения украинского флага с очертаниями полуострова Крым на форме национальной команды Украины. Российский футбольный союз (РФС) также подал протест.

Украинцы выходили в вышеупомянутой форме на стыковые матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Подопечные Александра Петракова победили национальную команду Шотландии со счетом 3:1, а после потерпели поражение от Уэльса 0:1 и не вышли в финальную стадию турнира в Катаре. Россияне также пропустят соревнования из-за отстранения.

Ранее юрист Михаил Прокопец заявил, что у России есть шанс сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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