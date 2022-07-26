Гендиректор FIDE озвучил сроки проведения чемпионского матча российского гроссмейстера Непомнящего

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский в своем Twitter назвал приблизительное время чемпионского матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

«Планируется, что Дин Лижэнь и Непомнящий сыграют в апреле-мае 2023 года. Если кто-то из них не захочет или не сможет принять участие в матче, его заменит шахматист, занявший третье место в турнире претендентов», — написал Сутовский.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть за шахматную корону против Непомнящего, который досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Лижень, третье – азербайджанец Теймур Раджабов.

По словам норвежца, он не видит для себя мотивации сражаться с Яном второй раз подряд. В 2021 году Непомнящий уже боролся с ним за корону и потерпел поражение. Также он изъявлял желание встретиться в поединке за шахматную корону с представителем Франции Алирезом Фируджей.

Ранее вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин объяснил, почему Магнус Карлсен может поменять отношение к чемпионскому матчу с Яном Непомнящим.