Роналду отправился в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отправился в Англию для переговоров со своим клубом, передает The Athletic.

Отмечается, что португалец намерен обсудить с руководством свое будущее в команде. Он уже сообщил, что покинет «МЮ», если ему поступит достойное предложение.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года.

Ранее наставник португальского «Спортинга» Рубен Аморим высказался о возможном трансфере игрока английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что именно в «Спортинге» игрок начал профессиональную карьеру. Он выступал за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.