Игрок «Зенита» Кассьерра рассказал, что у него была возможность приостановить контракт

Игрок петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что у него была возможность приостановить контракт, передает «Спорт-Экспресс».

«Каждый решает сам, как строить свою карьеру. У меня тоже была такая возможность, но я выбрал переход в «Зенит». Здесь у меня есть шанс расти. Конечно, отсутствие еврокубков влияет на футболистов», — сказал Кассьерра.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 3:0.

Ранее футболист петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своем детстве в Колумбии.