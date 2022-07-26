Игрок «Зенита» Кассьерра рассказал, что в детстве видел, как люди погибали в перестрелках

Футболист петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своем детстве в Колумбии, передает »Спорт-Экспресс».

«Я же родился в деревне. Видел перестрелки. На моих глазах гибли люди, в том числе невинные. Когда происходили разборки между бандами, под огонь могли попасть обычные люди», — сказал Кассьерра.

Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. С 2021 года колумбиец выступал за «Сочи». В составе черноморского клуба он провел 22 матча, забив 14 мячей.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 3:0.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

Ранее экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.