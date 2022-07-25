Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями для фитнес-браслетов Mi... 10:11
Нарколог объяснил, чем опасно кодирование от алкоголизма 10:10
В Приморском океанариуме показали на видео совершенно здоровых животных 10:10
Назван возраст, с которого девочкам надо посещать гинеколога 10:04
Захарова назвала Эстонию репрессивным государством на фоне запрета выступлений «Руки... 10:02
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы и сельхозкультуры 09:57
The Athletic опубликовал рейтинг главных претендентов на победу в Кубке Стэнли 09:56
Объявивший дефолт «Нафтогаз» предложит держателям евробондов новую отсрочку 09:53
Названа причина, по которой россияне отказываются от профилактических осмотров врачей 09:49
СМИ: Борис Джонсон планирует занять место генсека НАТО 09:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Депутат Свищев предложил перенести ОИ–2024 в Россию

close
100%
Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что парижанам стоит отказаться от проведения Олимпийских игр в 2024 году.

«В Европе людям, извините, жрать нечего и нечем дома отапливать. Мне кажется, им нужно правильно расставить приоритеты: они хотят провести качественный праздник или все-таки найти деньги на то, чтобы дома отапливать? Если им не по карману проводить Олимпийские игры, пусть отказываются. А еще лучше: пусть направляются в Олимпийский комитет России и попросят протянуть им руку помощи, взяв организацию Игр-2024 на себя», — приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Также депутат отметил, что России в этом случае удастся провести турнир в лучшем виде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже столкнулись с серьезными проблемами, которые касаются бюджета, доступности транспорта и антидопинговой программы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть