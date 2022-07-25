Агент хоккеиста Яшкина объяснил возвращение игрока из НХЛ в Россию

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Дмитрия Яшкина, объяснил причины перехода игрока из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Аризона» в петербургский СКА.

«По моим данным, переговоры с московским «Динамо», у которого были права на Дмитрия в КХЛ, получились достаточно продолжительными, но за подробностями лучше обратиться в клубы. Яшкин рад вернуться в КХЛ. У него были варианты в НХЛ, но на данный момент они его не устроили. В СКА хорошие условия и шанс проявить себя, а также побороться за Кубок Гагарина. Это была одна из главных мотиваций», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Армейцы произвели обмен с московским «Динамо» и получили права на нападающего российского происхождения. Яшкин подписал со СКА однолетний контракт до 30 апреля 2023 года.

До перехода в «Динамо» в 2019 году Яшкин выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В сезоне-2020/21 с 38 голами он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Сезон 2021/22 Яшкин провел в НХЛ, выступая за «Аризону».

Всего в НХЛ игрок принял участие в 329 матчах и набрал 74 очка, в КХЛ на его счету 137 очков в 133 играх.

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