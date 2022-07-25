Бывший наставник «Спартака» назвал клуб РПЛ, удививший его больше остальных

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал клуб, который удивил его больше остальных на старте сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Химки». Очень мощно сыграли два тура. Так надо продолжать, ребята должны поверить в себя. Там есть хороший сплав из опытных футболистов и персептивной молодежи.

Руководство клуба работает очень правильно, целенаправленно, не боится никаких авторитетов. «Химки» показывают очень хороший футбол.

Сможет ли подмосковный клуб побороться за пятерку? Сложно сказать, первый круг покажет. Обычно все прогнозы по местам начинаются именно после первого круга. Старт чемпионата [обычно не показателен], три-четыре тура команды могут идти в лидерах, а потом провал. Две-три игры неудачных, и они опускаются в середину», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Вчера, 24 июля, «Химки» на своем поле разгромили «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0. После двух туров подмосковная команда набрала четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре подопечные Сергея Юрана сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 31 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на критику Андрея Аршавина в адрес полузащитника своей команды Дениса Глушакова.