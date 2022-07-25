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«Она солдат, все выдержала»: Винер о Дине Авериной

Глава федерации художественной гимнастики Винер рассказала о травме Дины Авериной на турнире в Минске

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Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что Дина Аверина выступала на международном турнире «Хрустальная Роза» в Минске с травмой ноги.

Серебряный призер Токио-2020 подвернула голеностоп на опробовании перед стартом турнира. В ходе соревнований она стала победительницей командного многоборья в составе команды «Россия-1», а также заняла третье место в отдельных финалах в упражнении с мячом.

«У нас два вида выиграла Лала Крамаренко, два вида выиграли девочки из Белоруссии — Алина Горносько и Анастасия Салос. Так же удачно выступали Арина и Дина Аверины.

К сожалению, у Дины в первый день действительно была небольшая травма, но она боец, солдат. Она все выдержала, все сделала», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Арина Аверина получила небольшую травму на международном турнире «Хрустальная роза».

Спортсменка получила шишку на лбу во время выступления с булавами.

Напомним, что 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

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