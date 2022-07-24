«Динамо» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ

Стали известны составы московских «Динамо» и «Торпедо» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток для команд прозвучит в 17.30 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Кутицкий, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Моро, Грулев, Смолов.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шумских, Кожемякин, Смольников, Померко, Нетфуллин, Рейхмен, Султонов, Турищев, Караев.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

В предыдущем туре бело-голубые разошлись миром на своем поле с «Ростовом» (1:1), а торпедовцы уступили на своем поле «Сочи» (1:4).

Ранее сообщалось, что столичный «Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» (4:1). У красно-белых мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. В составе хозяев отличился Эдуард Сперцян.

На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.