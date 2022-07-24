Голкипер «Спартака» Селихов сравнил наставника команды Абаскаля с другими тренерами

Голкипер московского «Спартака» Сергей Селихов сравнил наставника команды Гильермо Абаскаля с другими тренерами, которые работали в команде, передает «Спорт-Экспресс».

«Все тренеры в «Спартаке», с которыми я работал, внесли свой вклад в мое развитие. Каждому из них благодарен. Я понимаю, чего от нас требует главный тренер. Нам всегда есть к чему стремиться и куда расти», — сказал Селихов.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия вступился за фаната команды, выбежавшего на поле в игре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».