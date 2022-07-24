Новичок «Химок» Гбане о войне в Кот-д'Ивуаре: неподалеку от дома можно было увидеть трупы

Новичок подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане рассказал о пережитой гражданской войне в Кот-д'Ивуаре, передает «Матч ТВ».

«Я был совсем маленький. Было очень тяжело. Приходилось голодать. Бывало так, что мы несколько дней проводили без еды. Мы жили как раз в том месте, где было небезопасно. Неподалеку от дома можно было увидеть трупы», — сказал Гбане.

В 2019 году Гбане перешел в клуб третьей хорватской лиги «Биело-Брдо». Он провел в команде 60 матчей, забив четыре мяча. В 2022 году он стал футболистом «Химок».

В мачте второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» встретятся с «Пари НН». Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что он разочарован итогом матча своей команды против «Зенита».