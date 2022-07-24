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Игрок ЦСКА Зайнутдинов назвал капитана команды Акинфеева сумасшедшим вратарем

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов высказался об игре капитана команды Игоря Акинфеева, который в субботу отдал голевой пас на Хорхе Карраскаля в матче против «Сочи».

«Всегда ждешь от него эти передачи. Нет других таких вратарей, чтобы с места могли так отдать. Знаю, что у него далеко не первая голевая. Сумасшедший вратарь, вот и все. Встать в ворота? Думаю, Игорь не даст мне на ворота встать. А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль – эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован», — передает слова Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.

После двух туров красно-синие лидируют в чемпионате России, опережая «Спартак» на два очка. Подопечные Владимира Федотова одержали две победы с общим счетом 5:0.

В субботу москвичи разгромили бывшую команду своего наставника со счетом 3:0. Дублем отметился Хесус Медина, еще один гол на счету Хорхе Карраскаля.

Для Акинфеева этот матч стал 300-м в карьере без пропущенных голов. Россиянин входит в топ-7 голкиперов 21 века по числу «сухих» матчей в карьере.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в Российской премьер-лиге.

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Футбол. Чемпионат России
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