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«Закон для всех один»: Третьяк о ситуации с хоккеистом Федотовым

Президент Федерации хоккея Третьяк предлагал Федотову остаться в ЦСКА еще на год

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею Иваном Федотовым.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

«Закон для всех один. Каждый спортсмен думает о своем будущем. Учится или служит — альтернатив нет.

Есть ли у него варианты пройти службу в ЦСКА? Это вопросы к его агенту. Я в разговоре с Иваном предлагал остаться еще на год. Считаю, ему нужно больше опыта, потом уже можно было бы ехать в НХЛ. Но это его решение.

Хочу пожелать ему побыстрее выйти из этого положения, дальше уже они должны с агентом решать», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист пройдет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Ранее родственник хоккеиста Ивана Федотова рассказал, что ЦСКА не выходил на связь с близкими голкипера.

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Хоккей. КХЛ
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