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Агент игрока «Монако» Головина высказался о частых травмах футболиста

Агент игрока «Монако» Головина не считает системными постоянные травмы футболиста

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/asmonaco

Александр Клюев, агент полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, считает, что травмы футболиста не носят системный характер.

«Одну травму Саша получил от большого желания играть — вышел немного недолеченным, случился рецидив. В других травмах нет какой-то системы. Наверное, можно сказать, что это невезение. Потому что он очень много работает: делает профилактику, занимается индивидуально, с тренером. Очень серьезно подходит к делу. Конечно, он переживал. Но руководство «Монако» очень хорошо к нему относилось, поддерживало», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Всего в этом сезоне полузащитник сыграл за французский клуб в чемпионате в 22 матчах, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.

В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел 27 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

По итогам сезона в Лиге 1 «Монако» завоевало бронзовые медали и квалифицировалось в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с третьего отборочного раунда.

Ранее сообщалось, что Головин отметился голом и передачей в игре с «Интером».

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Футбол. Чемпионат Франции
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