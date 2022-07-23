Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МО РФ запустило паромную линию из Ейска в Мариуполь для доставки грузов... 14:26
В Пензе собаки отрывают у автомобилей номера по ночам 14:23
Врач рассказала, кому нельзя есть яблоки 14:21
Петербуржец прострелил ногу мужчине, с которым у его жены возник конфликт... 14:21
Популярная тиктокерша-крановщица из Тюмени погибла при падении крана 14:21
Рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа» Андрея Костина 14:17
Российские физики разработали черный поглотитель света для солнечных батарей будущего 14:16
Биологи обнаружили в океане 30 новых видов животных на глубине четырех... 14:15
Лавров заявил, что многие страны понимают, что доллар ненадежен 14:08
ВС России применили трофейные винтовки против украинских военных 14:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «Арсенале» назвали подписание украинца Зинченко главной трансферной целью клуба

close
100%
Reuters

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар заявил, что подписание украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко было главной трансферной целью клуба в летнее трансферное окно. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Очень рад констатировать, что все мы в клубе работаем как одна команда. Заранее сформировали план усиления, и Александр Зинченко был главной целью в нашем списке. Рады, что Алекс теперь с нами. У него есть качества, которые, я убежден, выведут команду на новый уровень», — сказал Эду.

22 июля «Арсенал» объявил о переходе футболиста. До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с зимы 2015 года по лето 2016 года выступал за «Уфу».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Уфа» рассчитывает получить за трансфер Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал» более 250 тыс. евро.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть