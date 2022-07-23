Футболист «Зенита» Мостовой рассказал о споре с Кузяевым во время матча с «Крыльями»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью клубному телевидению рассказал о споре с одноклубником Далером Кузяевым во время матча второго тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов».

«Ожесточенная борьба за то, кто должен пробить пенальти? Не ожесточенная конечно. Перед игрой у нас есть список, кто бьет, я и Далер. Кузяев уверенно пошел за мячом, и я тоже очень хотел пробить. Самое верное решение было сыграть в камень-ножницы-бумага. Я выиграл. Пробил не очень хорошо, но забил», — сказал Мостовой.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Малком и Клаудиньо, с которыми петербургский клуб накануне подписал контракты до 2027 года, будут проданы только в клубы высшей категории.