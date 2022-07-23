Тренер «Баварии» Нагельсман назвал захватывающим возможный переход Кейна в мюнхенский клуб

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман ответил на вопрос о вероятности перехода нападающего английского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенский клуб. Его слова передает Bild.

«Он очень дорогой, вот в чем проблема. Кейн — блестящий игрок, один из двух или трех центральных нападающих, которые действительно могут играть на этой позиции. Я не знаю точной цены, но для «Баварии» это очень сложно. Посмотрим, что будет в будущем. Звучит захватывающе...», — сказал Нагельсман.

В минувшем сезоне Кейн принял участие в 37 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил 17 мячей и сделал девять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кейна оценивается в € 90 млн.

Ранее генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос о возможном переходе Кейна в мюнхенский клуб.