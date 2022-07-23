Экс-футболист Мостовой заявил о готовности стать ассистентом главного тренера «Спартака»

Экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов Александр Мостовой заявил о готовности стать ассистентом главного тренера московского «Спартака». Слова Мостового передает Sport24.

«Почему достоин этой работы? Потому что уже всех перепробовали — неужели нельзя попробовать меня? Речь не только про главного тренера: я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов», — сказал Мостовой.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых от стал двукратным чемпионом СССР. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Александр Мостовой рассказал, почему после завершения игровой карьеры он не стал работать тренером или функционером.