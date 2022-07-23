Тренер Петржела удивился, когда узнал, что Федун и Салихова до сих пор работают в «Спартаке»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы московского «Спартака» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Вероятность чемпионства «Спартака»? Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне. Это просто невозможно для них. Чемпионом, конечно же, станет «Зенит». Кстати, Федун и Зарема еще в клубе? Ха-ха, мне казалось, что они уже закончили. Это смешно, что они еще работают», — сказал Петржела.

В первом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1. Голами отметились Артем Тимофеев и Виктор Мозес. После матча представители красно-белых остались недовольны судейством Владислава Безбородова.

В первом тайме москвичи лишились польского защитника Мацея Рыбуса, который был удален за две желтые карточки. В конце второго тайма после просмотра VAR не была показана красная карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии.

Ранее бывший игрок сборной России Роман Широков назвал лучшего игрока «Спартака» на данный момент.